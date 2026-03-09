Il capo di gabinetto del ministero della Giustizia ha affermato che la magistratura è un plotone d’esecuzione, scatenando immediate reazioni e critiche. Dopo le proteste, Bartolozzi ha precisato di aver parlato di riforme volte a rafforzare la credibilità del sistema giudiziario. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione sui rapporti tra politica e magistratura, suscitando discussioni sui ruoli e le responsabilità di entrambe le parti.

«Votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che è pilot.sono plotoni di esecuzione. Plotoni di esecuzione». Così il capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, nel suo intervento durante una trasmissione di sabato scorso all’emittente siciliana Telecolor. La frase è arrivata al termine di un botta e risposta con la senatrice Ilaria Cucchi. Quest’ultima aveva chiesto alla capo di gabinetto perché il governo «ha tutto questo interesse per il processo penale», quando le maggiori criticità sono nel civile. «Il penale uccide le persone, rovina la reputazione, uccide le famiglie - ha risposto Bartolozzi - poi può essere che dopo 15 anni una parte si sente dire che il fatto non sussiste. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Il capo di gabinetto del ministero della Giustizia Bartolozzi: «La magistratura è un plotone d’esecuzione»

