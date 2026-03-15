Marcelo, ex calciatore del Real Madrid, ha trascorso oltre dieci anni nel club e ha condiviso lo spogliatoio con numerosi giocatori e allenatori di rilievo. In un’intervista, ha parlato di Zidane, definendolo diverso dagli altri e sottolineando la sua umiltà, anche dopo aver raggiunto lo status di leggenda. Ha anche commentato l’importanza di alcuni dei migliori allenatori che ha avuto nel corso della sua carriera al club.

Sito inglese: Il grande brasiliano Marcelo ha trascorso dieci anni e mezzo al Real Madrid, condividendo lo spogliatoio del Bernabeu non solo con alcuni dei più grandi giocatori della sua epoca, ma anche con i migliori allenatori del calcio. Il terzino sinistro avrebbe vinto sei titoli della Liga e cinque Champions League durante la sua permanenza in Spagna, beneficiando del lavoro con tutto, dalle menti tattiche agli esperti manager. Mentre il 37enne ripercorre la sua carriera, può vedere come ciascuno dei suoi precedenti allenatori sia stato in grado di plasmare sia la squadra che la sua stessa carriera. L’articolo continua qui sotto Potrebbe piacerti Marcelo sugli allenatori che hanno segnato il suo periodo al Real Madrid. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Nonostante sia una leggenda, Zidane ha mostrato umiltà. Era diverso dagli altri ed era il nostro allenatore. Siamo stati fortunati’ Marcelo racconta ciò che i suoi migliori allenatori del Real Madrid hanno portato al club

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