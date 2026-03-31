In una scuola di Napoli, un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un’arma da taglio nei bagni dell’istituto. L’episodio è avvenuto durante l’orario scolastico, ma al momento non sono stati forniti dettagli sulle circostanze o sui responsabili. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

Paura in una scuola di Napoli: un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito da un’arma da taglio all’interno dei bagni dell’istituto. L’episodio, avvenuto nel quartiere di Scampia, ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri e ha portato alla denuncia di due minorenni. Secondo quanto ricostruito finora, l’aggressione si sarebbe consumata in pochi minuti, ma con conseguenze immediate: il 14enne è stato colpito alla gamba e ha avuto bisogno di cure mediche. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire con precisione la dinamica e il contesto in cui sarebbe maturato l’episodio. Il caso riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza nelle scuole e delle condotte violente tra adolescenti, in particolare quando si verificano in luoghi sensibili e affollati come gli istituti scolastici. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Accoltellato nel bagno! “Altro orrore a scuola: il ragazzo è giovanissimo

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