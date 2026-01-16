Ragazzo di 18 anni accoltellato a scuola è gravissimo | Colpito da un altro studente L' orrore a La Spezia

Un ragazzo di 18 anni è stato ferito con un coltello durante un episodio avvenuto a scuola a La Spezia. Le condizioni di salute del giovane sono considerate gravissime. L'episodio ha suscitato grande preoccupazione tra studenti e familiari, mentre le autorità stanno portando avanti le indagini per chiarire quanto accaduto.

Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. Il fatto è successo questa mattina, venerdì 16 gennaio, dopo le 11 all'interno dell'istituto professionale «Domenico Chiodo» della Spezia. A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravissime a causa di una copiosa perdita di sangue. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, è stato trasportato d'urgenza presso la shock room del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea.

