Due uomini sono stati arrestati a Trento con l’accusa di aver accoltellato un giovane di 26 anni in via Rosmini il 18 marzo 2026. I responsabili sono due giovani già noti alle forze dell’ordine. L’aggressione si è verificata in una zona del centro città, e i carabinieri hanno individuato i due sospetti poco dopo l’evento.

Il violento episodio risale al 18 marzo 2026 quando la vittima, un giovane di 26 anni, è stato avvicinato e colpito dai suoi aggressori, entrambi già noti alle forze dell’ordine Nel corso delle indagini i militari di Trento hanno raccolto a loro carico dei gravi indizi di colpevolezza. Durante le perquisizioni domiciliari, inoltre è emerso che i due erano in possesso di hashish e cocaina, oltre al materiale per il confezionamento della droga. Ciò è costato a entrambi una denuncia per detenzione ai fini di spaccio. Per l’accoltellamento, invece, sono stati arrestati e condotti presso le case circondariali di Bolzano e Verona. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Accoltellato alla gamba in città, trovati i due responsabili

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