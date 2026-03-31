Accattonaggio molesto nel parcheggio | tre denunce e sequestrati quasi 500 euro

Tre donne sono state denunciate dai Carabinieri di Bastia Umbra per accattonaggio molesto nel parcheggio di AgriUmbria. Le donne si erano presentate come operatrici di un’associazione benefica che sostiene disabili, chiedendo denaro ai visitatori. Durante le verifiche, sono stati sequestrati quasi 500 euro.

Le donne si spacciavano per volontarie di un'associazione a sostegno dei disabili. I Carabinieri le hanno individuate durante i controlli alla fiera di Bastia Umbra I Carabinieri di Bastia Umbra hanno denunciato tre donne che si spacciavano per operatrici di una associazione benefica a sostegno di disabili per chiedere un contributo economico ai visitatori di AgriUmbria. Tre donne di origine rumena, di 22, 25 e 34 anni, tutte residenti in Emilia Romagna, sono state denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia per concorso in esercizio molesto dell'accattonaggio. I militari le hanno individuate mentre, all'interno dell'area fieristica gremita di visitatori, stavano effettuando una sistematica raccolta fondi, sfruttando la sensibilità e la buona fede del pubblico. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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