Fa un bonifico da 500 euro per i pezzi di ricambio dell' auto ma è una truffa | tre denunce

Un'operazione dei Carabinieri di Vigatto ha portato alla denuncia di tre persone coinvolte in una truffa, dopo aver effettuato un bonifico di 500 euro per pezzi di ricambio auto che si sono rivelati inesistenti. L’indagine, ormai conclusa, evidenzia come siano stati sottratti ingenti fondi a vittime ignare, sottolineando l’importanza di verificare attentamente le transazioni e le offerte online.

Si è conclusa con una denuncia alla Procura della Repubblica di Parma una complessa indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Vigatto. Sulla base degli elementi finora raccolti, e fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, due 41enni e un 30enne italiani sono. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Compra online un motore per auto a 500 euro ma è una truffa: due denunce Leggi anche: Fa un bonifico da 400 euro per 4 pneumatici ma è una truffa: 50enne denunciata Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Limite al contante: come cambiano i pagamenti dal 2026; Agganciato sui social e minacciato da tre cartomanti: «Paga o avrai sciagure», 62enne denuncia dopo sette bonifici; Paese invaso dai gatti: multe fino a 500 euro per chi li sfama; Finta impiegata comunale chiama don Antoniazzi: «Errore sui bonus, deve restituire mille euro». Ma il parroco sventa la truffa. Sms sospetto, telefonate ingannevoli e la falsa accusa di un bonifico da 50mila euro: decisivo l’intervento delle forze dell’ordine L'articolo completo al link https://www.centropagina.it/pesaro/cronaca-clonano-numero-carabinieri-truffare-donna-raggiro-sventat - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.