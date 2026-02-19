Continua la truffa delle tre carte fermate sette persone

La polizia municipale ha fermato sette persone coinvolte nella truffa delle tre carte, che ha colpito diversi cittadini negli ultimi mesi. La causa è l’utilizzo di metodi ingannevoli per frodare le vittime e sottrarre loro denaro. Durante l’operazione sono stati sequestrati diversi strumenti utilizzati per ingannare gli sprovveduti, tra cui schede e gadget elettronici. L’indagine continua per smascherare altri potenziali coinvolti e prevenire ulteriori truffe. La Polizia invita i cittadini a fare attenzione a queste truffe e a segnalare ogni sospetto.

Nuovo blitz della polizia municipale contro la truffa delle tre carte o tre campanelle che dir si voglia. Agenti in borghese lunedì pomeriggio sono intervenuti in Borgo San Lorenzo fermando sette persone sorprese mentre, in vari ruoli, stavano attuando la truffa. Gli agenti sono stati allertati dal clamore: sfruttando la presenza di un cantiere edile uno di loro si è avvicinato e si è reso conto che le grida provenivano da un gruppo di persone impegnate nella truffa. Era presente il "mazziere", più alcuni finti giocatori e due "pali" che però tenevano d'occhio la direttrice verso piazza San Giovanni.