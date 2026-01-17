Mansarda abusiva scatta l' ordine di demolizione

Un’ordinanza di demolizione è stata emessa dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale, Gennaro Riccio, riguardante una mansarda abusiva realizzata in via Roma 56 a Santa Maria Capua Vetere. L’intervento, eseguito in parziale difformità dal permesso a costruire, richiede la demolizione delle opere non autorizzate. La decisione si inserisce in un più ampio controllo sulle costruzioni e sulla conformità urbanistica nel territorio comunale.

Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale Gennaro Riccio ha emesso un'ordinanza di demlizione per interventi eseguiti in parziale difformità del permesso a costruire per le opere realizzate presso un immobile di via Roma 56 a Santa Maria Capua Vetere. All'ufficio tecnico comunale sono giunti numerosi esposti che segnalavano le difformità edilizie eseguite presso l'immobile in via Roma 56. Tale fabbricato è stato oggetto di condono edilizio per il cambio di destinazione d0uso da sottotetto a residenziale di parte del secondo piano della restante parte dell'immobile poichè la restante parte del secondo piano restava sottotetto a due falde. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

