Mucci Sgs chiama il ministro dello Sport Abodi | Bene l’avvio dell’iter di realizzazione del nuovo playground sportivo allo Zen

Mucci (Sgs) ha espresso al ministro Abodi il suo apprezzamento per l’avvio dell’iter di realizzazione di un nuovo playground sportivo allo Zen, sottolineando l’importanza di questo intervento per il quartiere. La comunicazione riflette l’interesse di Sgs nel promuovere iniziative sportive e di integrazione, condividendo con le istituzioni un impegno volto a migliorare le strutture a disposizione della comunità locale.

"Ho espresso a nome del Sgs il più sincero compiacimento e ringraziamento per l'attenzione e il concreto impegno del Ministro, per l'avvio dell'iter di realizzazione del nuovo playground sportivo allo Zen", dichiara Aldo Mucci. "Abbiamo appreso con grande soddisfazione che è partita la Conferenza.

