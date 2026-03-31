Recentemente si è assistito a un episodio che ha coinvolto diversi artisti durante un evento live, tra cui alcuni noti per le loro performance musicali. In passato, i tour rappresentavano spesso un’occasione per promuovere i nuovi album, con artisti che portavano in scena spettacoli dedicati a questa finalità. La scena musicale si è così arricchita di momenti di grande partecipazione pubblica e attenzione mediatica.

Qualche tempo fa tutti gli artisti, grandi, medi e piccoli, utilizzavano i tour per lanciare l'ultimo disco in uscita. Oggi che non si vendono più cd e il surreale mercato della musica da acquistare verte, pur con numeri piccolissimi, sui vinili perché trionfa la nostalgia o la voglia di quei 33 giri grandi, colorati e suggestivi, così un artista punta unicamente sui live. La “collezione” primavera-estate dei tor promette bene con una colossale varietà di date, location, cantanti, generi musicali e proposte che accontentano chiunque. In pratica, ogni sera si canta e si balla. Dalle Alpi alla Trinacria. Partiamo dai big stranieri: Bruno Mars... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Abbuffata live: da Vasco Rossi a Sal Da Vinci

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