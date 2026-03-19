Referendum non solo derby in musica Sal da Vinci-Vasco | nel ’74 Eurovision in onda in ritardo per voto sul divorzio

Il referendum sulla giustizia si avvicina e coinvolge anche il mondo della musica, con artisti come Sal Da Vinci e Vasco Rossi che hanno espresso le proprie opinioni attraverso le loro canzoni. Sal Da Vinci ha proposto 'Per sempre sì', mentre Vasco Rossi ha cantato 'C’è chi dice no'. La discussione pubblica si accompagna a queste scelte artistiche, che si sono fatte notare nelle ultime settimane.

(Adnkronos) – Da una parte Sal Da Vinci con la sua 'Per sempre sì', dall'altra 'C'è chi dice no' di Vasco Rossi: anche la musica si schiera per il referendum sulla giustizia di domenica e lunedì prossimi. Se la canzone vincitrice di Sanremo è diventata il jingle perfetto per scandire i tempi nel comizio finale. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Sal Da Vinci conferma la sua partecipazione all’Eurovision: “Un impegno portare la musica italiana nel mondo”A poche ore dalla vittoria del 76esimo Festival di Sanremo, Sal Da Vinci ha annunciato che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest che si... Sal Da Vinci all’Eurovision 2026? ‘Per sempre sì, portare la musica italiana fuori è un orgoglio’Dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2026, la domanda è inevitabile: Sal Da Vinci andrà all’Eurovision? Il vincitore non si sottrae. Tutto quello che riguarda Referendum non solo derby in musica Sal... Temi più discussi: Separiamo le carriere, ma fra elettori e fan; Referendum Giustizia, Meloni: Dovremo impedire a chi ha fatto politica di andare subito al Csm; Referendum, si alza lo scontro; Nicola Gratteri, il magistrato senza filtro nel Paese del galateo di plastica · LaC News24. Sal Da Vinci smentisce le voci per cui Meloni gli avrebbe chiesto di usare la canzone per il referendumSal Da Vinci ha smentito le voci per cui Giorgia Meloni lo avrebbe contattato per chiedergli di usare la sua Per sempre sì per il referendum ... billboard.it Gratteri: Su Sal Da Vinci scherzavo, e con voi del Foglio dopo il referendum faremo i contiIl procuratore di Napoli: Da Gramellini giocavo su Sal Da Vinci, che voterebbe No e canta Sì. Voi speculate, poi getteremo una rete ... ilfoglio.it La grande musica italiana torna protagonista in Puglia con uno degli appuntamenti più attesi dell’estate 2026. Venerdì 7 agosto Giovinazzo (nello spazio del Levante Arena) ospiterà il concerto di Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo 2026 con - facebook.com facebook Sal Da Vinci annuncia a @Radio105 un feat con @MetaErmal x.com