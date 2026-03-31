Abbandono ingombranti attivata nuova telecamera a Molassana

Da martedì 31 marzo è entrato in funzione un nuovo sistema di videosorveglianza in via Fossato Cicala, nel quartiere di Molassana, all’interno del Municipio Media Valbisagno. L’obiettivo è monitorare e migliorare la gestione degli ingombranti abbandonati nella zona. La telecamera si aggiunge a un’area che ha registrato segnalazioni riguardo a questo problema.

Le sanzioni a Genova sono passate dalle 111 del periodo giugno 2024-marzo 2025 alle 303 del periodo giugno 2025-marzo 2026, con un aumento del 173% Da martedì 31 marzo è attivo l’impianto di videosorveglianza in via Fossato Cicala, nel quartiere di Molassana, nel Municipio Media Valbisagno. Questa mattina, le assessore all’Ambiente, Silvia Pericu, e alla Sicurezza, Arianna Viscogliosi, e il presidente del Municipio, Lorenzo Passadore, hanno effettuato, insieme ad Amiu, un sopralluogo nella zona. Secondo i dati della polizia locale, illustrati ieri, durante la seduta delle commissioni congiunte 1-5-6, le sanzioni sono passate dalle 111 del periodo giugno 2024-marzo 2025 alle 303 del periodo giugno 2025-marzo 2026, con un aumento del 173%. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Articoli correlati Telecamera “E Killer”, prime multe per abbandono di rifiuti a FavaraSono scattate le prime contravvenzioni per abbandono di rifiuti grazie alla telecamera “E Killer”a Favara. E luce fu! Attivata la nuova illuminazione alla stazione di TalamonaDopo la segnalazione di un lettore di SondrioToday relativa al nuovo impianto di illuminazione della stazione di Talamona, realizzato nell'ambito dei...