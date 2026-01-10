E luce fu! Attivata la nuova illuminazione alla stazione di Talamona

È stata attivata la nuova illuminazione della stazione di Talamona, completando i lavori di potenziamento infrastrutturale. Dopo le segnalazioni dei cittadini, le luci che illuminano il marciapiede sono state finalmente accese, migliorando la sicurezza e la visibilità dell’area. L’intervento rappresenta un passo importante per l’efficientamento e la riqualificazione della stazione, offrendo un ambiente più sicuro e accessibile per gli utenti.

Dopo la segnalazione di un lettore di SondrioToday relativa al nuovo impianto di illuminazione della stazione di Talamona, realizzato nell'ambito dei lavori di potenziamento infrastrutturale, ma non ancora attivato, si sono finalmente accese le luci che, per l'appunto, illuminano il marciapiede.

