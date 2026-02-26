Anguissa ovvero a volte ritornano | è pronto per Verona Corsport

Anguissa, ovvero a volte ritornano: è pronto per Verona. Anguissa, oltre cento giorni dopo. Il camerunese ieri ha giocato l’amichevole col Giugliano, ha giocato 45 minuti e se non ci saranno contrattempi (non si sa mai), sarà in panchina per sabato a Verona (si gioca alle ore 18). Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Frank è tornato a fare Anguissa: quarantacinque minuti in campo a correre, calciare e contrastare nell’allenamento congiunto con il Giugliano andato in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno. Il carnet dei gol, l’orgoglio degli ospiti di lavorare con i campioni d’Italia, l’adrenalina e il sole che anche ieri ha baciato Napoli e dintorni: tutto bello, tutto giusto, ma il vero e grande protagonista è stato lui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

