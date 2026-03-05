anguissa a volte ritornano repubblica

Frank Anguissa dovrebbe essere convocato per la partita tra Napoli e Torino in programma venerdì sera. La sua presenza rappresenta una possibile novità per la formazione, considerando che potrebbe tornare in campo dopo un periodo di assenza. La sua convocazione viene annunciata in vista dell’imminente incontro di campionato. La decisione dipenderà dalle condizioni dell’atleta e dalle scelte tecniche del tecnico.

Undici presenze, con appena il 38 per 100 dei minuti giocati nelle prime 27 giornate del campionato. Ma anche 4 gol e 2 assist Frank Anguissa dovrebbe essere convocato per Napoli-Torino di venerdì sera. E sarebbe una clamorosa novità. Ne scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi. Undici presenze, con appena il 38 per 100 dei minuti giocati nelle prime 27 giornate del campionato. Ma anche e soprattutto un bottino straordinario di 4 gol e 2 assist: numeri che acuiscono il rimpianto del Napoli per aver perso così a lungo Frank Zambo Anguissa, sparito dai radar per un gravissimo infortunio muscolare lo scorso 9 novembre, all’indomani della sconfitta di Bologna. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

