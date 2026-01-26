Da Riva di Palanzo al Monte Palanzone | un anello tra borghi e panorami mozzafiato del Lago di Como

Questo itinerario panoramico e storico collega Riva di Palanzo, frazione di Faggeto Lario, al Monte Palanzone, uno dei simboli del Triangolo Lariano. Attraverso un percorso ad anello, permette di scoprire borghi tradizionali e godere di viste spettacolari sul Lago di Como. Un’escursione adatta a chi desidera immergersi nella natura e nella storia di questa zona, partendo da un punto di partenza tranquillo e ricco di fascino.

Un itinerario completo, panoramico e ricco di storia, che dal Lago di Como sale fino a una delle vette simbolo del Triangolo Lariano per poi rientrare ad anello: è l’escursione che prende avvio da Riva di Palanzo, frazione di Faggeto Lario, e conduce al Monte Palanzone (1.436 m), attraversando borghi, antiche mulattiere e luoghi di grande interesse storico e naturalistico. Il punto di partenza consigliato è uno dei parcheggi nei pressi dell’attracco di Riva di Palanzo, facilmente raggiungibile dalla SP583 che collega Como a Bellagio. In alternativa si può arrivare con i mezzi pubblici (linee C30 e C32, fermata Via Statale – Pensilina) o direttamente in battello, approdando all’attracco.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

