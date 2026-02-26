UniMe conferisce il dottorato Honoris Causa a Silvestro Greco per il contributo alla Biologia marina e alla salute globale

Questa mattina, l’Università di Messina ha premiato Silvestro Greco con un dottorato Honoris Causa. La cerimonia si è svolta in un’Aula Magna piena di studenti e docenti. Greco è riconosciuto per il suo lavoro in Biologia marina e salute globale. L’evento ha suscitato grande partecipazione e entusiasmo tra tutti i presenti.

Un’Aula Magna gremita e un’atmosfera di grande emozione hanno fatto da cornice, questa mattina, alla cerimonia con cui l’Università di Messina ha conferito il dottorato di Ricerca Honoris Causa in “Biologia Applicata e Medicina Sperimentale” a Silvestro Greco, ordinario in Ecologia presso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Università, il biologo marino Silvestro Greco riceve l’Honoris CausaEsperto in gestione sostenibile delle risorse ittiche e conservazione della biodiversità, Greco sarà celebrato giovedì 26 febbraio in Aula Magna. Leggi anche: Università degli studi, il Dottorato honoris causa in Economia al Nobel, Roger B. Myerson UniMe conferisce il Dottorato Honoris Causa a Silvestro GrecoCerimonia ufficiale all’Università degli Studi di Messina per il conferimento del Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Biologia Applicata e Medicina ... canalesicilia.it L'università di Messina conferisce dottorato honoris causa a Mattarella. La Lectio doctoralis: Solo con Europa unita futuro di paceArriva da Messina il monito del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: Solo con un'Europa unita ci sarà un futuro di pace e benessere perché gli Stati europei singolarmente non sono in ... ilsole24ore.com