Elenco comunale delle baby sitter cresce l' interesse tra i cittadini

L'Elenco comunale delle baby sitter, promosso dall'Assessorato alle Politiche per la famiglia del Comune di Ferrara, sta registrando un crescente interesse tra i cittadini. Questo strumento mira a qualificare il servizio di assistenza, offrendo alle famiglie un'opzione affidabile e regolamentata per la cura dei propri figli. La partecipazione attiva della comunità contribuisce a rafforzare il supporto alle famiglie e a garantire un servizio di qualità nel territorio.

Cresce l'interesse tra i cittadini a far parte dell'Elenco comunale delle baby sitter, attività messa in campo dall'Assessorato alle Politiche per la famiglia del Comune di Ferrara per qualificare l'aiuto alle famiglie del territorio, sostenendole nella gestione della quotidianità dei loro piccoli. Le candidature raccolte sono 25 e tra queste figurano anche tre giovani 19enni, che hanno manifestato il loro interesse a far parte del progetto comunale che punta a garantire la serenità di tanti nuclei familiari. La possibilità di presentare domanda nella procedura pubblica promossa dal Comune di Ferrara terminerà alla fine di gennaio.

Elenco delle baby sitter: ecco i primi 40 nomi - Boom di adesioni al corso di formazione gratuito per baby sitter organizzato dal Comune: un centinaio le candidate, ma solo 40 hanno potuto seguire il percorso che si è chiuso mercoledì. ilgazzettino.it

Dalla parte delle famiglie. Un elenco per baby sitter: "Più serenità ai genitori" - L’assessorato alle Politiche per la famiglia mette in campo uno strumento strutturato, volto a ... ilrestodelcarlino.it

