Famiglia nel bosco i Trevallion denunciano l’assistente sociale | È ostile nei nostri confronti

La famiglia Trevallion ha deciso di denunciare l’assistente sociale Veruska D’Angelo, nominata dal Tribunale. I genitori, Nathan e Catherine, accusano la donna di essere ostile e di non aver svolto il suo ruolo in modo imparziale. Ora chiedono la sua rimozione, sostenendo che il suo comportamento ha creato tensioni e ostacolato il normale svolgimento delle pratiche.

I genitori della cosiddetta “ famiglia nel bosco ” chiedono la rimozione dell’assistente sociale. Secondo Nathan e Catherine Trevallion, Veruska D’Angelo – nominata dal Tribunale – non avrebbe svolto il proprio compito «con l’imparzialità richiesta dal ruolo ». È quanto emerge dall’esposto presentato dai loro legali all’Ordine professionale degli assistenti sociali e all’ente regionale da cui dipende l’ufficio del Comune di Palmoli, dove la professionista presta servizio. Stando alla segnalazione, D’Angelo avrebbe assunto un atteggiamento « ostile » nei confronti della famiglia Trevallion a partire dalla decisione di trasferire i figli.🔗 Leggi su Open.online

La famiglia Trevallion torna a far parlare di sé.

