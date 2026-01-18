Famiglia nel bosco camper della solidarietà nei pressi del casolare | Presidio per i diritti dei bambini

Da venerdì 17 gennaio, nei pressi di Palmoli, è attivo un presidio permanente vicino al casolare della “famiglia del bosco”. Un camper è stato posizionato dai cittadini per sostenere il ricongiungimento di tre bambini allontanati dalla famiglia. L’iniziativa mira a promuovere i diritti dei minori attraverso un’azione pacifica e continua, nel rispetto delle normative e delle sensibilità coinvolte.

È cominciato ieri, venerdì 17 gennaio, un presidio pacifico e permanente nei pressi del casolare della cosiddetta "famiglia del bosco", nei dintorni di Palmoli, dove un gruppo di cittadini ha posizionato un camper per sostenere il ricongiungimento dei tre bambini allontanati dalla famiglia. Lo riferisce l’agenzia Ansa. Il Tribunale dei Minori dell’Aquila ha disposto la sospensione della potestà genitoriale e il trasferimento dei minori in una casa famiglia insieme alla madre, decisione che ha suscitato grande attenzione mediatica. L’iniziativa di protesta è stata organizzata da circa dieci persone che, senza rappresentare associazioni ufficiali, hanno dichiarato di essere uniti “dal forte senso di giustizia” e dall’intento di “dare voce a tutte le famiglie che lottano per riavere i propri figli”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

