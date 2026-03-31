A Pompei Le quattro stagioni di Vivaldi con il solista Vincenzo Meriani
A Pompei, si è tenuto un concerto con l’esecuzione de “Le quattro stagioni” di Vivaldi, interpretato dal solista Vincenzo Meriani. Nel frattempo, l’ensemble Artemus ha ricevuto il riconoscimento istituzionale come “Orchestra Città di Pompei”, diventando così ufficialmente un rappresentante culturale della città.
Artemus diventa “Orchestra Città di Pompei”: il riconoscimento istituzionale fa dell’ensemble un ambasciatore culturale. Con il concerto “Le quattro stagioni” di Vivaldi, in programma sabato 4 aprile 2026 alle ore 20 al teatro “Di Costanzo Mattiello” di Pompei (ingresso gratuito), entra nel vivo l’ottava Stagione Concertistica Artemus, giunta al suo terzo appuntamento. Per l’Orchestra Artemus, inoltre, si tratta un evento molto speciale. Il concerto rappresenta infatti l’esordio assoluto in qualità di “Orchestra Città di Pompei”: un riconoscimento istituzionale da parte del Comune, giunto lo scorso 26 marzo, che suggella un percorso artistico consolidato negli anni e che affida all’Orchestra il ruolo di ambasciatrice culturale del territorio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Articoli correlati
Le quattro stagioni di Antonio VivaldiEnsemble L’ASTRÉE & FRANCESCO D’ORAZIO “RACCONTARE LE STAGIONI ” – Le Quattro Stagioni di Antonio VIVALDIEnsemble L’ASTRÉEFrancesco D’ORAZIO –...
Leggi anche: 'Le quattro stagioni di Vivaldi' a Palazzo Biscari