Giovedì 2 aprile, le strade di Paupisi si riempiranno di vita grazie alla tradizionale Via Crucis Vivente organizzata dai giovani volontari del paese. La manifestazione prevede la partecipazione di numerosi ragazzi che, vestiti con costumi d’epoca, rappresenteranno le scene della Passione di Cristo lungo il percorso nel centro storico. L’evento coinvolge l’intera comunità locale, attirando residenti e visitatori.

C’è un silenzio speciale che precede i momenti più intensi, un silenzio fatto di attesa, memoria e speranza. È lo stesso che avvolgerà le strade di Paupisi giovedì 2 aprile, quando, a partire dalle ore 20:00, tornerà a vivere uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità: la Via Crucis Vivente. Non si tratta solo di una rappresentazione, ma di un’esperienza collettiva che attraversa il cuore del paese e quello dei suoi abitanti. Le vie, le piazze, gli scorci si trasformeranno in tappe di un cammino antico, carico di significato, in cui il dolore e l’amore si intrecciano dando vita a una narrazione senza tempo. A rendere possibile questo ritorno è stato l’entusiasmo di tanti giovani volontari della parrocchia Santa Maria del Bosco. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Paupisi, torna la Via Crucis Vivente tra le strade del paese

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