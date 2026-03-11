Manfredonia la Via Crucis Vivente nel fossato del Castello | un racconto di fede e suggestione

A Manfredonia, si è svolta la Via Crucis Vivente nel fossato del castello, coinvolgendo numerose persone in una rappresentazione religiosa che richiama tradizione e devozione. La scena si è svolta lungo il percorso all’interno delle mura storiche, attirando l’attenzione dei presenti e suscitando emozioni tra gli spettatori. L’evento ha visto la partecipazione di attori e volontari che hanno interpretato le stazioni della croce.

Domenica 29 marzo alle ore 20:00, il fossato del Castello di Manfredonia diventerà per la prima volta il palcoscenico di una Via Crucis Vivente, un momento di raccoglimento e partecipazione che unisce spiritualità, tradizione e rappresentazione scenica. L'iniziativa propone una rievocazione intensa e.