Le feste comandate in Italia sono da sempre sinonimo di convivialità e grandi mangiate. Ma è possibile godersi i piatti della tradizione senza eccessi e rischi per la salute? A pochi giorni dalla Pasqua, LaSalute di LaPresse lo ha chiesto a un esperto in materia: Giorgio Calabrese, professore di Alimentazione e nutrizione umana all’Università del Piemonte Orientale ad Alessandria. Non esagerare con le porzioni. “A Pasqua non bisogna rinunciare al gusto, ma è importante non esagerare con le porzioni. Meglio iniziare con antipasti leggeri a base di verdure e proteine magre, come uovo sodo, prosciutto crudo o bresaola”, spiega Calabrese. Per molti è abitudine consolidata, sia a Pasqua che a Natale, saltare il pasto che precede la grande abbuffata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - A Pasqua tre giorni di calorie in un pranzo: i consigli del nutrizionista

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