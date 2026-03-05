Il voto delle donne ieri e oggi Dalla prima volta nel ’46 ai social

Il 2 giugno 2026 segnerà gli ottant’anni dal primo voto delle donne in Italia, un momento storico che ha permesso alle donne di partecipare per la prima volta alle scelte politiche del Paese. Dalla data di quella prima elezione nel 1946, la partecipazione femminile si è evoluta nel tempo, arrivando anche ai dibattiti e alle discussioni sui social media di oggi.

Quest’anno il 2 giugno 2026, ricorreranno gli ottant’anni dal primo voto delle donne in Italia, un traguardo molto importante perché per la prima volta anche il genere femminile poté partecipare a una decisione che avrebbe cambiato il futuro del nostro Paese. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, infatti, tutta la popolazione italiana fu chiamata a scegliere tra Monarchia e Repubblica e finalmente anche le donne poterono esprimere la propria opinione. Per capire meglio cosa significasse quel momento abbiamo intervistato la signora Livia, detta Lidia, Ferroni, nonna di una delle giornaliste della nostra redazione, che nel 1946 aveva la nostra età. Ci ha raccontato che sua madre e suo padre andarono a votare insieme, mentre lei rimase a casa perché lavorava già impacchettando figurine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il voto delle donne nel 1946: lectio di Patrizia Gabrielli nell’aula vasarianaArezzo, 21 febbraio 2026 –Il voto delle donne nel 1946: lectio di Patrizia Gabrielli nell’aula vasariana.

Mattarella: "Nel 2026 ricorderemo 80 anni della Repubblica, iniziata con primo voto delle donne" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2025 "Nell'anno che si presenta ricorderemo gli ottant'anni della Repubblica.

