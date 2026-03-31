Un incendio boschivo si è sviluppato a Fiumicello, in provincia di Udine, e ha rischiato di coinvolgere alcune abitazioni nelle vicinanze. Le fiamme sono originate da un mototrebbia e hanno avvolto un’autobotte dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i pompieri per contenere il rogo e proteggere le strutture vicine. Nessuna informazione è stata fornita sulla presenza di persone coinvolte o sui danni materiali.

FIUMICELLO (UDINE) - Incendio al bosco a Fiumicello minaccia le case. Secondo le prime informazioni le fiamme sarebbero partite da un mototrebbia e avrebbero avvolto un’autobotte dei vigili del fuoco. Il mototrebbia ha preso fuoco nei campi a Ginata, a Fiumicello, in provincia di Udine. L'incendio si è sviluppato oggi, martedì 31 marzo, poco dopo le 15. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono estese alla vegetazione circostante coinvolgendo anche un'autobotte dei vigili del fuoco bloccata a causa di un guasto tecnico. L'incendio, ancora in fase di contenimento, sta minacciando alcune abitazioni della zona. Al momento, non risultano persone coinvolte. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incendio al bosco a Fiumicello minaccia le case, le fiamme partite da un mototrebbia hanno avvolto un?autobotte dei vigili del fuoco

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