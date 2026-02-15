Villa invasa da fiamme e fumo l' intervento dei vigili del fuoco a Gioia del Colle

Un incendio scoppiato questa mattina alle 8 a Gioia del Colle ha provocato un grande incendio in una villa, partendo dal piano interrato e ampliandosi a tutta la struttura. I vigili del fuoco sono arrivati rapidamente sul posto, trovando l’edificio avvolto da fumo e fiamme. Il rogo ha causato danni significativi all’interno dell’abitazione, che era abitata da una famiglia residente nella zona. La causa esatta dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

L'incendio, partito dal piano interrato, ha poi interessato tutta la villa. I vigili del fuoco sono intervenuti, questa mattina intorno alle 8, nelle zone di Gioia del Colle a causa di un rogo divampato all'interno di un'abitazione. L'incendio, secondo le prime ricostruzioni fatte dai vigili del fuoco, forse sarebbe partito dal bagno presente al piano interrato. Le altissime temperature raggiunte a causa delle fiamme e i fumi propagati nell'intera abitazione, hanno reso complesse le operazioni che hanno coinvolto tutta la villa. Il soccorso è terminato alle 12, con lo spegnimento del rogo.