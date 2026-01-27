A Catania parte la 25esima edizione de L' Impresa dei tuoi sogni’ per formare giovani imprenditori

La 25ª edizione di “L’Impresa dei tuoi sogni” ha preso avvio a Catania, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo imprenditoriale. Promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Catania, questa iniziativa mira a sviluppare spirito d’iniziativa e competenze imprenditoriali tra i giovani, attraverso attività formative e incontri dedicati.

Avvicinare i giovani al mondo dell'impresa, stimolando spirito d'iniziativa e competenze imprenditoriali: è questo l'obiettivo de "L'Impresa dei tuoi sogni", l'iniziativa promossa dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Catania, presentata oggi a "Polarettilandia" in occasione della.

