A Cressa la caccia alle uova di Pasqua

Sabato 4 aprile alle 14.30 si svolgerà a Cressa una caccia alle uova di Pasqua nelle vie e nelle piazze del paese. L’evento è rivolto ai bambini tra i 4 e i 13 anni e prevede la ricerca di uova nascoste in diverse zone del centro. La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.

Sabato 4 aprile a Cressa alle 14.30 caccia alle uova di Pasqua per le vie e piazze del paese; appuntamento dedicato ai bambini dai 4 ai 13 anni. I bambini devono essere accompagnati dai genitori.La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l'iscrizione: contattare il Comune. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Articoli correlati Pasqua 2026, uno spettacolo per bambini e una speciale caccia alle uovaDomenica 29 marzo al Teatro Martinitt va in scena lo spettacolo ‘Amici impossibili’, all'interno della rassegna teatrale per bambini ‘Pane, Burro e... Pasqua all’UCI Cinemas: tra caccia alle uova di Yoshi, postazioni Nintendo e premi galatticiLe festività pasquali di UCI Cinemas si trasformano in un’esperienza interattiva pensata per conciliare il relax dei genitori e il divertimento dei... CACCIA AL TESORO CON LE UOVA DI PASQUA IN CASA!