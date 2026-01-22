Vittima del dovere Attigliano ricorda il sacrificio di Luigino Cosimi a quarant’anni dalla morte

Ad Attigliano si è tenuta una cerimonia per ricordare il 40° anniversario della scomparsa di Luigino Cosimi, giovane finanziere deceduto il 15 gennaio 1986 a soli 21 anni durante il servizio. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione sul suo sacrificio e sull’impegno civico, mantenendo viva la memoria di un uomo che ha dato tutto per il proprio dovere.

Cerimonia di commemorazione del 40esimo anniversario della morte del finanziere Luigino Cosimi, deceduto a soli 21 anni il 15 gennaio 1986 durante lo svolgimento del servizio. La cerimonia si è svolta ad Attigliano nella piazza intitolata al giovane basco verde alla presenza delle autorità civili.

