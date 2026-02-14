Carabinieri cerimonia in memoria del brigadiere Cristiano Scantamburlo a 20 anni dalla morte

Il brigadiere Cristiano Scantamburlo ha perso la vita 20 anni fa durante un servizio di pattuglia, a causa di un intervento davanti alla discoteca ‘La Rotonda’ di Lido delle Nazioni. Quel tragico episodio avvenne nella notte del 12 febbraio 2016, mentre era in compagnia dell’appuntato Roberto Domini, ora brigadiere capo e decorato con una medaglia d’argento al valore. La cerimonia in sua memoria si è svolta ieri, con la partecipazione di colleghi e familiari.

Appostatosi poco distante, scorse quattro persone avvicinarsi all’auto e decise di procedere a un controllo. Al sopraggiungere della pattuglia uno di loro si diede alla fuga, venendo rincorso e poco dopo bloccato dai militari. Il soggetto venne identificato per Antonio Dorio, evaso dopo un permesso premio dal carcere, dove stava scontando la condanna per l’omicidio di un’anziana donna. Durante il trasporto presso il Comando compagnia di Comacchio, Dorio riuscì a utilizzare una pistola, che teneva occultata sulla persona. Nonostante le ripetute minacce, il brigadiere Scantamburlo rifiutò di consegnare l'arma d'ordinanza, riuscendo, nel contempo, a distrarre il criminale e a consentire all'autista di fermare l'automezzo gettatosi rapidamente all'esterno.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Nel 41esimo della morte, l'Arma dei carabinieri ricorda il valore del brigadiere Carmine Tripodi Questa mattina a San Luca, i carabinieri hanno ricordato il brigadiere Carmine Tripodi nel 41esimo anniversario della sua morte. I carabinieri festeggiano i 100 anni del vice brigadiere Domenico Ammirata Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Trentaquattro anni dal vile assassinio: Pontecagnano ricorda i carabinieri Medaglie d'Oro al Valore Militare alla Memoria; Giorno del Ricordo, consegna della Medaglia d’Onore alla memoria di Salvatore Chessa; I carabinieri di Salerno rendono omaggio ai militari eroi Pezzuto e Arena; A 34 anni dalla morte Pontecagnano ricorda i carabinieri Pezzuto e Fortunato. Faiano ricorda i carabinieri Fortunato Arena e Claudio PezzutoA Faiano di Pontecagnano, in provincia di Salerno, nel luogo in cui 34anni fa persero la vita i Carabinieri Claudio Pezzuto e Fortunato Arena, Medaglie d'Oro al Valor Militare alla memoria, si è tenut ... rainews.it Mazzarino. La memoria che unisce: l’Arma dei Carabinieri rende onore agli otto militari trucidati a RigiulfoNel silenzio carico di rispetto che accompagna i momenti più solenni, Mazzarino ha rinnovato il proprio tributo a una delle pagine più drammatiche della storia siciliana del dopoguerra. libertasicilia.it 13/02/2026 Comacchio: Cristiano Scantamburlo, il coraggio che diventa eredità. Gli studenti di Comacchio e Lido degli Estensi ricordano il Vice Brigadiere nel ventennale della scomparsa, trasformando la memoria in un seme di legalità per le nuove generazi facebook Comacchio: Cristiano Scantamburlo, il coraggio che diventa eredità x.com