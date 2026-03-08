Senape in bottiglia rossa | il trucco che inganna lo scaffale

Una bottiglia rossa a forma di squeezer, posizionata tra le salse della catena Esselunga, nasconde un contenuto inaspettato: non ketchup, ma senape. Questa scelta di packaging, che contraddice le aspettative visive del consumatore, si inserisce in un periodo storico segnato da pratiche come lo shrinkflation e da una fiducia ridotta verso i prodotti dell'Unione Europea. L'offerta attuale presenta una versione delicata della senape confezionata in contenitori da 270 grammi, nettamente diversa dai classici barattoli di vetro da 134 grammi riservati alle varianti più tradizionali. Mentre il vero ketchup sembra essere assente dalla gamma, altre salse derivate dalla maionese occupano barattoli da 240 grammi.