Al ‘San Pio’ finte prenotazioni e attese infinite | smascherato il trucco che inganna i malati

Al pronto soccorso del ‘San Pio’ arrivano pazienti che si trovano a fare i conti con lunghe attese e prenotazioni fasulle. Molti si presentano sperando di essere visitati, ma spesso si trovano di fronte a liste di attesa infinite o a prenotazioni che risultano non valide. La situazione si ripete da tempo, e ora alcuni hanno deciso di denunciare il trucco che fa perdere tempo e speranze ai malati. Un malato, esasperato, ha raccontato di essere stato ingannato con finte visite, definendosi “ladro di salute” per quanto

Tempo di lettura: 2 minuti “Ladri di salute: così sono stato ingannato con il trucco delle finte visite”. È questo il titolo del servizio-inchiesta andato in onda questa sera a ‘ Fuori dal Coro ’, dedicato all’ospedale San Pio di Benevento. Protagonista della segnalazione è Daniele, un paziente beneventano che – come già anticipato in un precedente articolo – aveva richiesto una visita endocrinologica presso il nosocomio sannita. Al momento della prenotazione al paziente era stata comunicata una data nel febbraio 2027. Con l’intervento della troupe del programma di Rete4 è emerso però che nel registro elettronico risultava disponibile una prima data già per il 10 febbraio 2026, dunque tra pochi giorni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Al ‘San Pio’ finte prenotazioni e attese infinite: smascherato il trucco che inganna i malati Approfondimenti su San Pio Al ‘San Pio’ finte prenotazioni e attese infinite: smascherato lo scandalo che inganna i malati Al San Pio i pazienti si trovano di fronte a lunghe attese e prenotazioni fasulle. Ricarica lampo da record: smartphone al 100% in soli 4 minuti. Addio attese infinite Il nuovo SuperSonic Charge di realme rivoluziona la ricarica degli smartphone, consentendo di raggiungere il 100% in soli 4 minuti. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su San Pio Argomenti discussi: Al ‘San Pio’ finte prenotazioni e attese infinite | smascherato lo scandalo che inganna i malati; Sono una peccatrice media: Simona Ventura racconta il suo Padre Pio, ruvido, umano e controcorrente. Padre Pio TV. . Santo Rosario - 1 Febbraio 2026 (fr. Rinaldo Totaro) - facebook.com facebook

