La vicenda giudiziaria che riguarda Jashandeep Badhan e una giovane donna di diciotto anni si avvicina a una fase cruciale. Dopo un episodio in cui sono stati contati settantasette colpi di forbice, è stato confermato che Badhan è pienamente imputabile. La posizione dell'imputato, dunque, si consolidata in modo definitivo.

La vicenda giudiziaria che ha coinvolto Jashandeep Badhan e la diciottenne Sara Centelleghe a Costa Volpino sta per raggiungere una svolta decisiva. Il 26 ottobre del 2024, un atto di violenza estrema si è consumato nella realtà locale, portando alla morte della giovane vittima dopo aver subito sessantasette colpi di forbice. Lo psichiatra Filippo Tancredi, nominato dalla Corte d’Assise di Bergamo, ha confermato che l’autore era pienamente capace di intendere e volere al momento dell’azione. Anche il consulente della Procura, Sergio Monchieri, ha illustrato in aula i risultati della perizia, confermando l’assenza di cause che potessero escludere la responsabilità penale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 67 colpi di forbice: Badhan è pienamente imputabile

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