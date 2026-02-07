Litiga con la madre e la colpisce con 40 colpi di forbice | assolto

Maurizio Ferrara, 50 anni di Santa Maria a Vico, è stato assolto dall'accusa di aver aggredito la madre di 76 anni con 40 colpi di forbice. Il gup Mauro Bottone ha deciso che il bidello non può essere imputato perché considerato incapace di intendere e volere al momento dell’episodio, avvenuto il 22 maggio. Ferrara aveva avuto una lite con la madre prima di agire. La sentenza chiarisce che non ci sono prove sufficienti per condannarlo.

Assolto per difetto di imputabilità: E' quanto stabilito dal gup Mauro Bottone del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Maurizio Ferrara, 50enne bidello di Santa Maria a Vico che lo scorso 22 maggio colpì la madre 76enne con delle forbici da cucina lunghe 16 centimetri per 40.

