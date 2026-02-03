5 grandi mostre da non perdere a Milano nel mese di febbraio

A Milano, febbraio si presenta ricco di esposizioni da non perdere. Sono già diverse le mostre aperte in città e nei dintorni, pronte ad attirare visitatori nel weekend. Se amate l’arte e la cultura, questa settimana potrebbe essere l’occasione giusta per scoprire nuove mostre e passare qualche ora tra quadri, sculture e fotografie.

L’esposizione nasce dagli studi più recenti condotti dai tre massimi esperti italiani del movimento. Ovvero, Francesca Dini, Elisabetta Matteucci e Fernando Mazzocca, che firmano il progetto curatoriale. Il risultato è un percorso di recupero, riflessione e valorizzazione di un’esperienza artistica che ha contribuito in modo decisivo alla costruzione delle radici culturali del nostro Paese. Una mostra d’arte digitale a 360º che ti invita a entrare nel mondo del pittore francese Claude Monet, uno dei più grandi geni artistici del XIX secolo. Interamente dedicata al padre dell’Impressionismo, l’esposizione racconta la sua arte e la sua vita in un modo completamente nuovo: invece di osservare le opere da lontano, ti ritroverai letteralmente dentro i suoi dipinti più celebri—come le Ninfee o Impressione, levar del sole—circondato dai colori e dalle atmosfere che hanno segnato la storia dell’arte.🔗 Leggi su Milanotoday.it

A gennaio, Milano offre diverse opportunità per gli appassionati d'arte e cultura.

Le mostre di moda del 2026 offrono un'occasione per approfondire l'eredità di figure chiave del Novecento, tra cui stilisti, icone e movimenti culturali.

