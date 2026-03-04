5 grandi mostre da non perdere a Milano nel mese di marzo

A marzo a Milano si possono visitare cinque grandi mostre che attirano l’attenzione di molti visitatori. La città offre un ricco calendario di esposizioni, che si svolgono in diversi musei e spazi culturali. Le mostre presentano opere di vari artisti e temi, proponendo un’ampia scelta per gli appassionati di arte e cultura. Molti di questi eventi sono aperti anche nel fine settimana.

Sono ancora molte le mostre a Milano e dintorni che vale assolutamente la pena di visitare a marzo anche durante il weekend. In questo articolo segnaliamo le cinque più importanti scelte per voi da non perdere anche questo mese. L'esposizione nasce dagli studi più recenti condotti dai tre massimi esperti italiani del movimento. Ovvero, Francesca Dini, Elisabetta Matteucci e Fernando Mazzocca, che firmano il progetto curatoriale. Il risultato è un percorso di recupero, riflessione e valorizzazione di un'esperienza artistica che ha contribuito in modo decisivo alla costruzione delle radici culturali del nostro Paese. Una mostra d'arte digitale a 360º che ti invita a entrare nel mondo del pittore francese Claude Monet, uno dei più grandi geni artistici del XIX secolo.