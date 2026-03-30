Zwingli il riformatore | all' Ariston il film di Stefan Haupt

Il Centro Studi Albert Schweitzer presenta Zwingli, il riformatore, un film di Stefan Haupt. Svizzera, Germania 2019, 128', con Max Simonischeck, Sarah Sophia Meyer, Anatole Taubman, Stefan Kurt, Charlotte Schwab. Versione originale st italianoIngresso libero. Alla presenza dell’autore Stefan Haupt, in conversazione con Peter Ciaccio pastore delle Chiese valdese e metodista di Trieste e critico. Proiezione organizzata con il sostegno dell’Otto per Mille Valdese e in collaborazione con La Cappella Underground. Zurigo nel 1519: la giovane vedova Anna Reinhart vive una vita arida tra la paura della chiesa e le preoccupazioni per il futuro dei... 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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