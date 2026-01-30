Arne Sot conferma l’infortunio di Stefan Bajcetic per il Liverpool

Arne Slot ha confermato che Stefan Bajcetic non giocherà contro nel prossimo match del Liverpool. Il centrocampista spagnolo si è infortunato di nuovo e questa volta rischia di stare fuori a lungo. L’allenatore dei Reds ha spiegato che il giocatore sta ancora recuperando e non sarà disponibile in questa fase. La notizia rende ancora più complicata la situazione del Liverpool, che già aveva bisogno di rinforzi a centrocampo.

Notizia fresca giunta in redazione: Arne Slot, allenatore del Liverpool, sembra abbattuto (foto di Alex LiveseyGetty Images) Arne Slot ha confermato che il centrocampista del Liverpool Stefan Bajcetic ha subito una battuta d’arresto ed è ancora una volta messo da parte. Il 21enne ha avuto diversi infortuni negli ultimi anni e non è più vicino a giocare in questa stagione. Slot ha detto su Bajcetic (ht James Pearce): “Non si allena con la squadra. Si avvicina costantemente alla squadra e poi ha piccoli intoppi”. Stefan Bajcetic ha sofferto di infortuni. Il centrocampista spagnolo è estremamente talentuoso e qualche anno fa ci si aspettava che diventasse un importante giocatore della prima squadra del Liverpool.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Liverpool Bajcetic

L’AS Roma ha annunciato di essere in trattative per il ritorno di Kostas Tsimikas al Liverpool, interrompendo il suo prestito con la squadra giallorossa.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Liverpool Bajcetic

Slot conferma Leoni al Liverpool, accordo raggiunto con il ParmaIl manager del Liverpool, Arne Slot, ha confermato in conferenza stampa che il club campione d'Inghilterra ha raggiunto un accordo con il Parma per l'acquisto del difensore centrale Giovanni Leoni, 19 ... ansa.it

Liverpool, Slot conferma: Leoni starà fuori un anno: Chiesa entra in lista ChampionsArne Slot ha confermato la rottura del crociato e quindi la stagione finite per Leoni e l’inserimento di Federico Chiesa in lista Champions È cominciata nel modo più sfortunato possibile l’avventura ... gianlucadimarzio.com