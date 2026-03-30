Un imprenditore di Napoli ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione economica del Sud, sottolineando che senza una fiscalità speciale la regione rischia di rimanere indietro. Ha ribadito che il Sud non cerca favori, ma la fine delle penalizzazioni. Il tema della creazione di una zona franca viene considerato una priorità per sostenere imprese, occupazione e competitività nell’area meridionale.

«Il Sud non chiede favori: chiede di smettere di essere penalizzato». L’imprenditore napoletano rilancia il tema della zona franca come priorità nazionale per imprese, lavoro e competitività. Napoli– «Il Sud non può continuare a essere raccontato come una terra di potenziale e poi lasciato ogni giorno a combattere con costi più alti, infrastrutture più deboli, burocrazia più lenta e margini più fragili. Senza una vera fiscalità speciale, parlare di sviluppo del Mezzogiorno è ormai solo propaganda». È un intervento netto, senza sfumature, quello di Enrico Ditto, imprenditore napoletano attivo nel settore dell’ospitalità e da tempo voce critica sul futuro economico, urbano e produttivo di Napoli e della sua provincia. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Zona franca al Sud, Enrico Ditto attacca: «Senza fiscalità speciale il Mezzogiorno resta condannato a rincorrere»

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