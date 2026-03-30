Zona franca al Sud Ditto | Senza fiscalità speciale il Mezzogiorno condannato a rincorrere

Un rappresentante ha affermato che senza un intervento di fiscalità speciale, il Mezzogiorno sarà destinato a rimanere indietro rispetto ad altre aree del paese. Ha sottolineato che questa regione affronta costi più elevati, infrastrutture insufficienti, burocrazia più lenta e margini di sviluppo più fragili, nonostante venga spesso definita una terra di potenziale.

«Il Sud non può continuare a essere raccontato come una terra di potenziale e poi lasciato ogni giorno a combattere con costi più alti, infrastrutture più deboli, burocrazia più lenta e margini più fragili. Senza una vera fiscalità speciale, parlare di sviluppo del Mezzogiorno è ormai solo propaganda». È un intervento netto, senza sfumature, quello di Enrico Ditto, imprenditore napoletano attivo nel settore dell’ospitalità e da tempo voce critica sul futuro economico, urbano e produttivo di Napoli e della sua provincia. Il tema è quello della zona franca al Sud, una misura che per Ditto non rappresenta una concessione, ma una necessità economica e politica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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