Zendaya e Tom Holland si sono sposati in segreto lo stylist | Il matrimonio c'è già stato ve lo siete perso

Zendaya e Tom Holland si sono sposati in segreto, secondo quanto dichiarato dallo stylist Law Roach, che ha confermato la notizia sul red carpet degli Actor Awards 2026. L'evento matrimoniale si sarebbe già svolto, ma i dettagli rimangono riservati. La conferma ufficiale arriva da Roach, che ha affermato che tutto ciò che si dice è vero.

