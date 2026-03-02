Durante gli Actor Awards 2026, un noto stylist ha affermato che Zendaya e Tom Holland si sono già sposati in segreto, aggiungendo con tono scherzoso che chi non era presente si è perso il momento. La notizia, finora non confermata ufficialmente, è stata divulgata durante l’evento sul red carpet di domenica 1° marzo. La coppia non ha commentato pubblicamente questa rivelazione.

Zendaya e Tom Holland si sono sposati, sostiene Law Roach. Lo storico stylist dell’attrice lo ha rivelato alle telecamere di Access Hollywood sul red carpet degli Actor Awards 2026 ieri, domenica 1° marzo: “Il matrimonio è già avvenuto”, ha detto, ironizzando: “ Te lo sei perso “. Quando il giornalista ha domandato se fosse vero, Roach ha risposto: “È verissimo!”, aggiungendo una risata. Il fidanzamento. Le voci sul fidanzamento tra le due star sono iniziate durante i Golden Globe Awards 2025, quando Zendaya è stata avvistata con un diamante all’anulare della mano sinistra. L’indomani TMZ aveva confermato la notizia citando fonti vicine alla coppia, ed era emerso come Holland volesse farle la proposta già da tempo: “ È sempre stato pazzo di lei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tom Holland e Zendaya si sono sposati in segreto, la rivelazione sul red carpet: “Il matrimonio c’è già stato, ve lo siete perso”

Leggi anche: Zendaya e Tom Holland si sono sposati in segreto, lo stylist: “Il matrimonio c’è già stato, ve lo siete perso”

“Ve lo siete perso!”: Zendaya e Tom Holland si sono detti sì in gran segreto e la rivelazione fa impazzire i fanIl segreto meglio custodito di Hollywood è stato finalmente svelato in modo del tutto inaspettato: Zendaya e Tom Holland sono ufficialmente marito e...

Tom Holland e Zendaya: Amore, Rispetto e Privacy

Altri aggiornamenti su Tom Holland.

Temi più discussi: Zendaya racconta le red flag nelle relazioni: Un segnale d’allarme è sempre un segnale d’allarme. Tom Holland? Solo green flag; La giovane diva si sposa in segreto: il nuovo anello non lascia dubbi; Tom Holland e Zendaya si sono sposati? Il matrimonio c'è già stato, ve lo siete perso: la rivelazione sul red carpet; Tom Holland e Zendaya sono già marito e moglie, secondo lo stilista Law Roach.

Tom Holland e Zendaya si sono sposati in segreto, la rivelazione sul red carpet: Il matrimonio c’è già stato, ve lo siete persoLa rivelazione di Law Roach agli Actor Awards: Il matrimonio è già avvenuto. Te lo sei perso. La coppia ha sempre protetto la privacy. ilfattoquotidiano.it

Zendaya e Tom Holland si sarebbero sposatiZendaya e Tom Holland, Londra, 5 dicembre 2021 (Photo by Joel C Ryan/Invision/AP) Zendaya ... msn.com

Zendaya e Tom Holland si sono sposati in segreto Il rumor girava da settimane, ma ora a riaccendere tutto ci ha pensato Law Roach, storico stylist di Zendaya: ai SAG Awards avrebbe dichiarato ad Access Hollywood che “il matrimonio c’è già stato e ve lo sie - facebook.com facebook

Nel weekend il campione di Formula 1 ha sposato Alexandra Saint Mleux a Monaco, mentre lo stilista di Zendaya ha confermato che le nozze tra l'attrice e Tom Holland sono già state celebrare «e voi ve le siete perse»: sembra che il fascino di un matrimonio x.com