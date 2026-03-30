Durante la trasmissione di Canale 5, gli attori hollywoodiani sono apparsi sul palco per meno di sei minuti, senza contribuire significativamente al contenuto dello spettacolo. La loro presenza è durata molto poco rispetto alle aspettative e non ha portato a cambiamenti o approfondimenti all’interno del programma. La breve apparizione ha sollevato domande sulla capacità della televisione italiana di sfruttare le ospitate di star internazionali.

Chi rammenta quell'ospitata ricorderà però che Raffaella Carrà è riuscita a trasformare i tre minuti di esibizione prestabiliti in un’ospitata di 15 minuti buoni scegliendo di rivolgere comunque alla popstar delle domande e di interagire con lei. Era il mondo di ieri, quello in cui ti importava più la resa dello show che le reazioni invelenite dei publicist: oggi è tutto diverso, anche perché se non vai a Che tempo che fa o a Splendida cornice i talent internazionali non li vedi neanche con il binocolo. Lo capiamo che pur di avere i grandi nomi si accettano tutte le condizioni imposte da chi li gestisce, ma sarebbe anche bello provare a ottenere qualcosa in più. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Zendaya e Robert Pattinson ad Amici: perché la loro ospitata è stata così breve (e perché la tv italiana non riesce più a sfruttare le star internazionali)?

Articoli correlati

Zendaya e Robert Pattinson a Roma: star internazionali nella CapitaleLa Capitale si trasforma in set internazionale: Zendaya e Robert Pattinson sono stati avvistati a Roma, attirando l’attenzione di fan e curiosi.

Zendaya e Robert Pattinson conquistano Roma: il red carpet e l’ospitata a Amici che tutti aspettanoZendaya e Robert Pattinson hanno fatto tappa a Roma il 26 marzo 2026 per l’anteprima italiana di The Drama – Un segreto è per sempre, trasformando il...

Zendaya and Robert Pattinson’s Romantic Comedy The Drama Sets Release Date

Contenuti utili per approfondire Robert Pattinson

Temi più discussi: The Drama, Zendaya e Robert Pattinson alla première di Roma del film. FOTO; Zendaya e Robert Pattinson a Roma: Il segreto di un matrimonio perfetto? Speriamo che alla fine della navata ci sia qualcuno che ami davvero, davvero tanto; Zendaya e Robert Pattinson a Amici25 - Amici Clip | Witty TV; The Drama, quando esce il film che racconta la storia d'amore tra Zendaya e Robert Pattinson.

Robert Pattinson scherza sul «team Jacob» di Twilight : «È un'invenzione di marketing»Impegnati nella promozione del nuovo film The Drama, a Zendaya e Robert Pattinson è stato chiesto se fossero «team Edward o team Jacob» riferendosi alle fazioni della saga di Twilight: la risposta deg ... vanityfair.it

Zendaya e Robert Pattinson a Roma: star internazionali nella CapitaleLa Capitale si trasforma in set internazionale: Zendaya e Robert Pattinson sono stati avvistati a Roma, attirando l’attenzione di fan e curiosi. Riprese e ... romadailynews.it

Impegnati nella promozione del nuovo film The Drama, a Zendaya e Robert Pattinson è stato chiesto se fossero «team Edward o team Jacob» riferendosi alle fazioni della saga di Twilight: la risposta degli attori è stata piuttosto divertente x.com

La Wellcome Collection esplora come viviamo l’invecchiamento, mentre Zendaya e Robert Pattinson portano il grande dramma: ecco i momenti clou più originali della settimana. https://l.euronews.com/IrOa - facebook.com facebook