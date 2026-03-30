Zendaya e Robert Pattinson ad Amici | perché la loro ospitata è stata così breve e perché la tv italiana non riesce più a sfruttare le star internazionali?
Durante la trasmissione di Canale 5, gli attori hollywoodiani sono apparsi sul palco per meno di sei minuti, senza contribuire significativamente al contenuto dello spettacolo. La loro presenza è durata molto poco rispetto alle aspettative e non ha portato a cambiamenti o approfondimenti all’interno del programma. La breve apparizione ha sollevato domande sulla capacità della televisione italiana di sfruttare le ospitate di star internazionali.
Chi rammenta quell'ospitata ricorderà però che Raffaella Carrà è riuscita a trasformare i tre minuti di esibizione prestabiliti in un’ospitata di 15 minuti buoni scegliendo di rivolgere comunque alla popstar delle domande e di interagire con lei. Era il mondo di ieri, quello in cui ti importava più la resa dello show che le reazioni invelenite dei publicist: oggi è tutto diverso, anche perché se non vai a Che tempo che fa o a Splendida cornice i talent internazionali non li vedi neanche con il binocolo. Lo capiamo che pur di avere i grandi nomi si accettano tutte le condizioni imposte da chi li gestisce, ma sarebbe anche bello provare a ottenere qualcosa in più. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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