Il 26 marzo 2026, la città di Roma ha visto arrivare sul suo red carpet Zendaya e Robert Pattinson in occasione dell’anteprima italiana del film The Drama – Un segreto è per sempre. I due attori hanno partecipato a un evento pubblico nel centro della capitale, che ha attirato numerosi spettatori e appassionati del cinema. Inoltre, entrambi sono stati ospiti della trasmissione televisiva Amici, dove hanno incontrato il pubblico italiano.

Zendaya e Robert Pattinson hanno fatto tappa a Roma il 26 marzo 2026 per l’anteprima italiana di The Drama – Un segreto è per sempre, trasformando il centro della Capitale in uno dei momenti chiave del tour promozionale europeo del film. Ma la vera sorpresa è che saranno anche ospiti di Amici, sabato 28 marzo! La premiere si è svolta al Cinema Adriano, dove i due attori si sono intrattenuti a lungo con i fan tra foto e autografi; ad attirare particolarmente l’attenzione sul red carpet è stata ovviamente Zendaya, con un look total black firmato Armani Privé, essenziale ma molto ricercato. Una curiosità sull’abito: quello indossato dall’attrice non era un vestito qualsiasi ma una creazione che Cate Blanchett aveva già sfoggiato alla Mostra del Cinema di Venezia lo scorso anno e ai SAG Awards nel 2022. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Zendaya e Robert Pattinson conquistano Roma: il red carpet e l’ospitata a Amici che tutti aspettano

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