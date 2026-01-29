Donald Trump annuncia che Vladimir Putin avrebbe accettato di non sparare per una settimana in Ucraina, durante la cosiddetta

Avrebbe accettato, Vladimir Putin, la “tregua del freddo”, ossia la proposta di Donald Trump di non sparare per una settimana sull’Ucraina a causa de termometro sceso a trenta gradi sotto zero. L’ha detto Donald Trump. L’agenzia meteorologica statale ucraina ha previsto un drastico calo delle temperature nei prossimi giorni, mentre Kiev si affretta a ripristinare i servizi di riscaldamento ed elettricità. Il presidente Volodymyr Zelensky aveva lanciato l’allarme per nuovi attacchi russi alle centrali elettriche. Il Centro Idrometeorologico Ucraino ha affermato che tra il primo e il 3 febbraio, le temperature notturne potrebbero scendere fino a -30 gradi in alcune parti del Paese. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Ucraina, Trump: “Putin ha accettato di non sparare per una settimana”. E’ la tregua del freddo. Ma Zelensky non va a Mosca

Approfondimenti su Ucraina Trump

Trump annuncia di aver chiesto a Putin di sospendere gli attacchi in Ucraina per una settimana, a causa del freddo.

Nei prossimi giorni l’Ucraina dovrà affrontare un’ondata di gelo con temperature che scenderanno fino a -30°C.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Ucraina Trump

Argomenti discussi: È il giorno dell'incontro trilaterale fra Ucraina, Russia e Usa; Ucraina, Trump: Se Zelensky e Putin non fanno la pace sono stupidi. Slitta piano da 800 miliardi per ricostruzione; Abu Dhabi, terminato il trilaterale Russia-USA-Ucraina, i colloqui proseguiranno domani - Onu su trilaterale: Sosteniamo ogni iniziativa per pace; Ucraina, concluso primo incontro Abu Dhabi. Zelensky: Accordo con Trump per Patriot.

Guerra Ucraina, Trump: «Putin non attaccherà per una settimana. Annuncerò a giorni il nuovo presidente della Fed»Stop agli attacchi in Ucraina. Donald Trump ha detto di aver chiesto a Vladimir Putin di non sparare per una settimana a causa del freddo invernale e che lui avrebbe accettato. ilmattino.it

Guerra Ucraina-Russia, Trump annuncia tregua per il gelo: Putin ha accettato di non bombardare per una settimanaHo chiesto personalmente al presidente Putin di non bombardare Kiev e varie città per una settimana, e lui ha accettato di farlo, così il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato oggi una ... fanpage.it

Guerra in Ucraina, la svolta è arrivata: l'annuncio di Donald Trump - facebook.com facebook

#Tg2000, #29gennaio 2026 - ore 12 #Iran #Trump #Khamenei #Gaza #Israele #Ucraina #Russia #Zaporizhzhia #Minnesota #Niscemi #Meloni #Mattarella #CransMontana #Scuola #MetalDetector #ReferendumGiustizia #Mozambico #ChampionsLeague #T x.com