Exequiel Zeballos potrebbe lasciare il Boca Juniors a dicembre, quando il suo attuale contratto scadrà. Il club argentino ha ricevuto un’offerta dal Napoli, che potrebbe acquistarlo senza pagare una cifra di trasferimento. La trattativa resta ancora in fase preliminare, e non ci sono conferme ufficiali sulla conclusione dell’accordo.

Exequiel Zeballos sembra non proseguirà a lungo la sua avventura nel Boca Juniors. Il Napoli ha mostrato interesse per lui e potrebbe riuscire a prenderlo a parametro zero a dicembre. L’esterno argentino classe 2002 è approdato nel settore giovanile del Boca nel 2014, dopo le esperienze al Sarmiento de La Banda e al Los Dorados de Termas de Río Hondo. Come riportato da Luis Fregossi, direttore di Mundo Boca Radi o: “ Il Napoli ha fatto sapere al rappresentante di Zeballos che ha un’offerta formale per l’attaccante. Non si è mai parlato di fare un’offerta al Boca. Con un contratto che non si riesce a rinnovare, il Napoli potrebbe prenderlo a zero a dicembre “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Zeballos può arrivare a Napoli a parametro zero a dicembre

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