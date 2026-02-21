Napoli si lavora ad un esterno in Serie A | può arrivare a parametro zero!

Il Napoli sta valutando l’acquisto di un esterno in Serie A che potrebbe arrivare a parametro zero. La società segue con attenzione le trattative e sta cercando un giocatore con esperienza e qualità per rinforzare la rosa. La scelta nasce dalla necessità di coprire un ruolo importante nella squadra, senza investire grandi cifre. Nei prossimi giorni, i dirigenti potrebbero accelerare le trattative per finalizzare l’accordo. La decisione finale dipenderà dalle opportunità di mercato.

Oltre agli impegni di campo, il Napoli continua a monitorare ciò che avviene sul fronte mercato in vista dell’estate. Gli azzurri, che domani saranno in campo in occasione della sfida contro l’Atalanta a Bergamo, cercano rinforzi e sono pronti a sfruttare le occasioni che potrebbero presentarsi nei prossimi mesi. La lente d’ingrandimento del DS Manna è adesso sul calciatore della Roma Zeki Celik, che potrebbe lasciare la Capitale a parametro zero diventando un prezioso oggetto di mercato. Napoli a caccia di rinforzi, spunta un’opportunità dalla Serie A: è un parametro zero. Sebbene il calciomercato estivo sia ancora piuttosto lontano, i vari club di Serie A sono sempre al lavoro per definire le prossime strategie e valutare con calma ed accuratezza tutto ciò che riguarda il proprio futuro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Napoli, un ultimo acquisto entro le ore 20? Manna lavora ad un esterno di difesa affidabileIl Napoli lavora ancora sul mercato in queste ultime ore prima della chiusura.

Calciomercato Juventus: tre colpi a parametro zero! Club al lavoro per l’estate, ecco i tre obiettivi pronti ad arrivare gratisLa Juventus ha deciso di puntare forte sull’estate e sta già definendo gli acquisti: tre giocatori di peso sono pronti ad approdare a Torino senza costi di cartellino.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.