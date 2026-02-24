Celik può arrivare al Napoli a parametro zero

Zeki Celik potrebbe trasferirsi al Napoli senza costi di trasferimento, a causa della scadenza del suo contratto con il suo attuale club. La società azzurra sta monitorando attentamente la situazione e valuta se offrire un contratto a breve termine. La trattativa si concentra sulla possibilità di inserire il difensore turco nella rosa prima dell’apertura del mercato estivo. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Il Napoli si muove in vista del prossimo mercato estivo. La società azzurra sta valutando diversi nomi per rinforzare la squadra e tra questi c’è quello di Zeki Celik. A parlarne è stato il giornalista Fabrizio Romano Il suo contratto è in scadenza e al momento non c’è ancora un accordo per il rinnovo. Proprio per questo motivo il Napoli ha iniziato a informarsi sulla sua situazione e avrebbe già avuto dei contatti con gli agenti del giocatore. L’idea sarebbe quella di prenderlo a parametro zero, senza pagare il cartellino. Su di lui c’è anche la Juventus, ma il Napoli punta a soffiarlo ai bianconeri. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Calciomercato Inter, a destra Zeki Celik potrebbe arrivare a parametro zeroZeki Celik potrebbe approdare all'Inter senza costi di trasferimento, una mossa legata alla ricerca di un rinforzo sulla fascia destra.

Napoli, si lavora ad un esterno in Serie A: può arrivare a parametro zero!Il Napoli sta valutando l’acquisto di un esterno in Serie A che potrebbe arrivare a parametro zero.

